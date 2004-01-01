Еще не вечер!

В программе - монологи, фельетоны, стихи, невыдуманные байки.

Музыкальное сопровождение - Анатолий Берченко.

Шоумена, режиссера и мастера импровизаций Александра Лелькова знают многие северяне. Любой городской праздник, будь то «День рыбака» или «День рождение города» не обходится без его участия.Впрочем, слово «шоумен» Александр Васильевич не жалует – мол, оно нерусское. Лельков возглавляет свою фирму по проведению праздников. Организует все – как шутит сам, «от сценария до выноса тела из зала». И уже много лет устраивает и ведет главные городские праздники. Как сообщается в Биографическом справочнике,

Александр Васильевич участвовал в организации первых фольклорных фестивалей в пос. Умба. С 1988 является бессменным режиссером церемоний открытия и закрытия традиционных Праздников Севера, театрализованных представлений в Мурманске в честь Дня рыбака и Дня строителя; режиссер и ведущий др. массовых мероприятий и торжеств городского и областного масштаба.