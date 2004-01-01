1 марта 2019 года в 18:00 состоится показ первой серии фильмов нового видеоабонемента «Эрмитаж». К 255-летию со дня основания. «Эрмитаж» – авторская программа директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, посвященная истории и уникальным собраниям великого российского музея, основанного в 1764 году императрицей Екатериной II. Зрители узнают, как за два с половиной столетия в Эрмитаже собиралась одна из крупнейших в мире коллекций, насчитывающая около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до наших дней.

Расписание:

01 марта – «Понедельник», «Лестницы и ступени»

15 марта – «Зеркальные отражения Эрмитажа», «Райские кущи Эрмитажа

22 марта – «Екатерина земная и небесная», «Мосты культуры»

29 марта – «Музыка Эрмитажа», «Театральные тайны»