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Эр/Аш

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События: Концерты.

Эр/Аш [Rh]  музыкальная группа, играющая энергичную, самобытную музыку с романтичной и метафизичной начинкой из куплетов и припевов. Сочетая в себе Power pop, гранж и фанк мы постоянно экспериментируем со звуком выводя нашу музыку за пределы этих стилей.

Концерт группы – это беспроводная связь, по которой киловаттами ходит энергия добра, любви и счастья между сценой и залом. Это песни, которые очень легко подпевать. Это музыка, которая заставляет танцевать. Это люди, которых хочется обнимать. Это событие, которое необходимо будет повторять... опять и опять!

При поддержке наших друзей - группы Почтовая служба Бангкока.

Мы приглашаем тебя разделить этот замечательный вечер с нами!

Состав:

Влад  vocals
Никита  vocals
Дима  bass
Алексей  guitar
Альберт  drums
Валентин  trumpet

Канал на YouTube

Rock'n'Roll music bar
6 мая
19:00
Цены

Плати за вход сколько тебе по карману

Заказ столов по телефону: 25-75-75

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