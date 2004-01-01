Эр/Аш
Презентация сингла «Вверх»
Презентация сингла «Вверх»
Эр/Аш [Rh] – музыкальная группа, играющая энергичную, самобытную музыку с романтичной и метафизичной начинкой из куплетов и припевов. Сочетая в себе Power pop, гранж и фанк мы постоянно экспериментируем со звуком выводя нашу музыку за пределы этих стилей.
Концерт группы – это беспроводная связь, по которой киловаттами ходит энергия добра, любви и счастья между сценой и залом. Это песни, которые очень легко подпевать. Это музыка, которая заставляет танцевать. Это люди, которых хочется обнимать. Это событие, которое необходимо будет повторять... опять и опять!
При поддержке наших друзей - группы Почтовая служба Бангкока.
Мы приглашаем тебя разделить этот замечательный вечер с нами!
Состав:
Влад – vocals
Никита – vocals
Дима – bass
Алексей – guitar
Альберт – drums
Валентин – trumpet
Плати за вход сколько тебе по карману
Заказ столов по телефону: 25-75-75
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