Эпоха Возрождения

Лекция из цикла «Диалог культур во времени и пространстве»

На очередной встрече ведущий лектория кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер расскажет о культуре эпохи Возрождения, ее характерных чертах, о гуманизме и гуманистах, философских идеях эпохи, реформации и ее культурном значении, о выдающихся деятелях Ренессанса.

Участникам лекции будет предложена книжная выставка об Эпохе Возрождения.