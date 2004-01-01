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Эпоха Возрождения

Лекция из цикла «Диалог культур во времени и пространстве»

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События: Лекции.

На очередной встрече ведущий лектория кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер расскажет о культуре эпохи Возрождения, ее характерных чертах, о гуманизме и гуманистах, философских идеях эпохи, реформации и ее культурном значении, о выдающихся деятелях Ренессанса.

Участникам лекции будет предложена книжная выставка об Эпохе Возрождения.

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