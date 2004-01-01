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Городской квест
Городской квест
«Лига Городских Игр» Мурманска предлагает отведать коктейль развлечений для по-настоящему современной, активной молодежи.
Вы не будете ограничены одной комнатой, вас ждет целый город, собирайте команду и участвуйте!
Вы можете оставить заявку об участии с информацией о вашей команде по ссылке (обязательно указывайте ваш мобильный), администратор группы обязательно подтвердит бронь или сообщит о том, что бронирование завершено.
В заявке необходимо указать название команды, количество участников и мобильный телефон капитана.
Коротко об игре:
В начале игры команды получают пакет с заданиями. Задания представляют собой головоломки, зашифрованный текст, по которому можно отгадать некоторое место в городе и/или действия которые должны произвести игроки (один из уровней может быть флешмобом). Обнаружив ответ, вы должны сообщить его организаторам.
Варианты заданий:
Код – ваша задача найти некий код в коде обязательно должны присутствовать буквы ЛГ. Помощью в поиске кода могут стать стрелки с буквами ЛГ.
Знание – ваша задача уточнить некую информацию.
Флэшмоб – ваша задача принять участие в специальной акции.
Агент – ваша задача найти агента и выполнить некое задание.
В команде должно быть от 2 до 10 человек. Минимальный возраст участников – 14 лет. Максимальный – неограничен.
300 р. за 1 участника (в день игры).