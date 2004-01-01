Ограничения: 14+

«Лига Городских Игр» Мурманска предлагает отведать коктейль развлечений для по-настоящему современной, активной молодежи.

Вы не будете ограничены одной комнатой, вас ждет целый город, собирайте команду и участвуйте!

Вы можете оставить заявку об участии с информацией о вашей команде по ссылке (обязательно указывайте ваш мобильный), администратор группы обязательно подтвердит бронь или сообщит о том, что бронирование завершено.

В заявке необходимо указать название команды, количество участников и мобильный телефон капитана.

Коротко об игре:

В начале игры команды получают пакет с заданиями. Задания представляют собой головоломки, зашифрованный текст, по которому можно отгадать некоторое место в городе и/или действия которые должны произвести игроки (один из уровней может быть флешмобом). Обнаружив ответ, вы должны сообщить его организаторам.

Варианты заданий:

Код – ваша задача найти некий код в коде обязательно должны присутствовать буквы ЛГ. Помощью в поиске кода могут стать стрелки с буквами ЛГ.

Знание – ваша задача уточнить некую информацию.

Флэшмоб – ваша задача принять участие в специальной акции.

Агент – ваша задача найти агента и выполнить некое задание.

В команде должно быть от 2 до 10 человек. Минимальный возраст участников – 14 лет. Максимальный – неограничен.