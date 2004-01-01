В это сложно поверить, но на карте России еще остались такие места, в которых «Эпидемия» еще ни разу не была. Одним из таких городов, совершенно незаслуженно, и является Мурманск. Юбилейный тур – замечательная возможность закрашивать подобные пробелы. И музыканты, ведомые своим бессменным лидером Юрием Мелисовым, настроены подарить своим самым северным поклонникам настоящий праздник! Зрителей ждет концертный сет, состоящий только из лучших песен за весь период творчества, включая эпики со всех частей метал-опер «Эльфийская Рукопись» и «Сокровище Энии»! Разочарованным никто не останется! Концерт группы «Эпидемия» – это всегда яркие и позитивные впечатления, убедитесь сами!