136147

Симфония вкуса

Эногастрономический вечер. Преподаватель школы Сомелье «WINE MASTERS» раскроет все секреты вина!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Ужин, Дегустация, Вечеринки.

В Panoramic Bar «7НЕБО» состоится уникальный эногастрономический вечер. У вас будет возможность попробовать вина премиального сегмента, а также идеально подобранные к ним блюда от шеф-повара Михаила Шморгунова.

Для всех гостей:

Тар-тар трио из палтуса, горбуши и гребешка – Гави дель Комуне ди Гави, Ла Кьяра (Белое, Сухое, Италия, Гави).

Каре ягнёнка с чечевицей – Шатонёф-дю-Пап Ла Бернардин, М. Шапутье (Красное, Сухое, Франция, Кот дю Рон). 

Паштет из кролика – Шато Жискур Гран Крю Классе (Франция, Марго, Красное, Сухое АОС 2012). 

Фаланги краба – Шатонёф-дю-Пап Ла Бернардин, М. Шапутье (Белое, Сухое, Кот дю Рон, АОС 2015). 

Десерт панакота – Кордонью «Нувиана» Брют Росадо (Игристое Вино, Розовое, Брют).

Все секреты вина, представленного на вечере, раскроет преподаватель школы Сомелье «WINE MASTERS» из Санкт-Питербурга – Лилия Лиличенко.

7 небо
15 сентября
20:00
Цены

Вход свободный

Резерв столов: 70-80-77

Смотрите также

134781134781
00
Staff Party
13 сентября
Negroni club

Самая весёлая, интересная, креативная, бесбашенная вечеринка города

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?