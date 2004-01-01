Симфония вкуса
Эногастрономический вечер. Преподаватель школы Сомелье «WINE MASTERS» раскроет все секреты вина!
Эногастрономический вечер. Преподаватель школы Сомелье «WINE MASTERS» раскроет все секреты вина!
В Panoramic Bar «7НЕБО» состоится уникальный эногастрономический вечер. У вас будет возможность попробовать вина премиального сегмента, а также идеально подобранные к ним блюда от шеф-повара Михаила Шморгунова.
Для всех гостей:
Тар-тар трио из палтуса, горбуши и гребешка – Гави дель Комуне ди Гави, Ла Кьяра (Белое, Сухое, Италия, Гави).
Каре ягнёнка с чечевицей – Шатонёф-дю-Пап Ла Бернардин, М. Шапутье (Красное, Сухое, Франция, Кот дю Рон).
Паштет из кролика – Шато Жискур Гран Крю Классе (Франция, Марго, Красное, Сухое АОС 2012).
Фаланги краба – Шатонёф-дю-Пап Ла Бернардин, М. Шапутье (Белое, Сухое, Кот дю Рон, АОС 2015).
Десерт панакота – Кордонью «Нувиана» Брют Росадо (Игристое Вино, Розовое, Брют).
Все секреты вина, представленного на вечере, раскроет преподаватель школы Сомелье «WINE MASTERS» из Санкт-Питербурга – Лилия Лиличенко.
Вход свободный
Резерв столов: 70-80-77
Самая весёлая, интересная, креативная, бесбашенная вечеринка города