Эногастрономический ужин

Ограничения: 18+

На вечере будет представлен сет из шести блюд от шеф-повара Алексея Жеребцова и шести вин, специально подобранных приглашенным гостем – представителем российской ассоциации сомелье Владом Кусовым.

Меню:

Сырная тарелка с медом и миндалем – «VINEYARD´S EXPRESSIONS» CHARDONNAY, Argentina.

Салат с копченой треской, огурцом и маринованным орзо – S-NAIA, Spain.

Лосось в печи с кремом из цветной капусты и икрой тобико – «I SEREGNI» BARDOLINO CHIARETTO «VALLESELLE», Italy.

Свиная вырезка на грушевом пюре и кукурузой в сливках – «SPY VALLEY» CHARDONNAY, New Zealand.

Бургер с котлетой из мраморной говядины с соусом BBQ и луковым мармеладом – CARMENERE L.F.E. RESERVA, Chili.

Шоколадный брауни – PIEVE SAN VITO «BARDOLINO» VALLESELLE, Italy.