Эногастрономический ужин
Ужин в lounge-cafe «Терраса»
На вечере будет представлен сет из шести блюд от шеф-повара Алексея Жеребцова и шести вин, специально подобранных приглашенным гостем – представителем российской ассоциации сомелье Владом Кусовым.
Меню:
Сырная тарелка с медом и миндалем – «VINEYARD´S EXPRESSIONS» CHARDONNAY, Argentina.
Салат с копченой треской, огурцом и маринованным орзо – S-NAIA, Spain.
Лосось в печи с кремом из цветной капусты и икрой тобико – «I SEREGNI» BARDOLINO CHIARETTO «VALLESELLE», Italy.
Свиная вырезка на грушевом пюре и кукурузой в сливках – «SPY VALLEY» CHARDONNAY, New Zealand.
Бургер с котлетой из мраморной говядины с соусом BBQ и луковым мармеладом – CARMENERE L.F.E. RESERVA, Chili.
Шоколадный брауни – PIEVE SAN VITO «BARDOLINO» VALLESELLE, Italy.
2500 р.
Дополнительная информация по телефону: 377-377