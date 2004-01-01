В рамках федерального проекта сети Информационных центров атомной отрасли (ИЦАО) «Энергия науки» гостем Мурманска станет Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, доцент Сколковского института науки и технологий, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН, лауреат премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных.

Он прочтет лекцию «Современные проблемы машинного обучения». По мнению эксперта, методы искусственного интеллекта сегодня основываются на подходах машинного и глубокого обучения.

Иван Остелец представит слушателям обзор основных задач, проблем и достижений машинного и глубокого обучения, а также обсудит с аудиторией, возможно ли обучение без учителя, что такое генеративные модели и злонамеренные (adversarial) атаки.

Лекция состоится в ИЦАЭ по адресу: а/л «Ленин», Понтонный причал у Морского вокзала.



В этот же день Иван выступит экспертом на научно-популярном ток-шоу «Разберём на атомы: мозг». Он расскажет о методах машинного обучения и анализа данных, интерпретации и надёжности предсказаний искусственного интеллекта.

Ток-шоу проводится по адресу: клуб «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори», ул. Книповича, 17.