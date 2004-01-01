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Эндрю Тайсон

Концерт блестящего пианиста из США

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События: Концерты.

Эндрю Тайсон – победитель Международного конкурса имени Джины Бахауэр и Young Concert Artists International Auditions – 2011, обладатель множества почётных титулов и наград, в том числе Terence Judd – Halle Orchestra Prize, John Browning Prize, премий Brownville Concert Series и Международного конкурса в Лидсе.

Блестящий пианист и тонкий интерпретатор, один из самых известных американских артистов нового поколения, активно гастролирует в США, Великобритании, Германии, Австрии, Южной Корее, Австралии, Японии, Азербайджане, Латвии и многих других странах, выступая как сольно, так и с ведущими оркестрами и камерными ансамблями.

Эндрю Тайсон дебютировал на российской сцене в легендарном московском «Моцарт-марафоне» в январе 2014 года. Исполнение концертов В.А. Моцарта в Большом зале консерватории и в Доме музыки принесли молодому американскому пианисту славу и любовь московской публики. Его коллеги и критики были единодушны в оценках: «Эндрю Тайсон – выдающийся талант, неординарное явление в пианизме …», «в Моцарте творит чудеса», «яркая личность… играет то, что чувствует, у него свои отношения со временем, с автором, он открыт, искренен и талантлив!».

С тех пор Эндрю Тайсон несколько раз приезжал с концертами в Россию, выступал с Камерным оркестром «Виртуозы Москвы» на фестивале «Владимир Спиваков приглашает» в Светлановском зале Дома музыки и с Академическим симфоническим оркестром в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

Наследник великой фортепианной традиции, «внучатый ученик» Артура Шнабеля, у которого занимался музыкальный наставник Тайсона Клод Франк, лауреат фортепианных конкурсов в Лидсе (2012), Королевы Елизаветы в Брюсселе (2013) и триумфатор конкурса пианистов имени ГёзыАнда в Цюрихе (2015), молодой пианист обладает неповторимым мягким туше, летящим певучим звуком и элегантной виртуозностью, снискавшими ему, по словам критиков радио BBC, славу «подлинного поэта фортепиано».

В апреле 2017 года Эндрю Тайсон вновь возвращается в Россию: его сольные концерты состоятся в филармониях Петрозаводска, Мурманска, Великого Новгорода, Уфы, в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга, а завершится гастрольный тур 30 апреля клавирабендом в Большом зале Московской консерватории.

В программе – сочинения Баха, Бетховена, Шопена, Равеля и редко исполняемый в России песенный цикл Джорджа Гершвина в авторской транскрипции для фортепиано.

Гастрольный тур проходит при поддержке Посольства США в Российской Федерации и Генеральных консульств США в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Программа сольного концерта

И.С. Бах
Партита №1 Си-бемоль мажор BWV 825
Л. ван Бетховен
Соната№ 26, Ми-бемоль мажор, ор. 81a («Прощальная»)
Ф. Шопен
Баллада №3 Ля-бемоль мажор, ор. 47

Дж. Гершвин
7 песен из сборника «18 песен в транскрипции для фортепиано»
Суони
Никто кроме тебя
Сделай это снова
Захватывающий ритм
Лиза – тучи разойдутся!
В ритме
Человек, которого я люблю

М. Равель
Отражения
Ночные бабочки
Печальные птицы
Лодка в океане
Утренняя серенада шута
Долина колокольных звонов

Филармония
13 апреля
19:00
Цены

300-400р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии 

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