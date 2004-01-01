Emanuele Cisi

Ограничения: 12+

Эмануэле Чизи намерен представить яркую программу из собственных произведений в направлении традиционного свинга и бибопа, а также исполнить ряд джазовых стандартов в уникальных аранжировках, которые обязательно придутся по душе даже самым искушенным слушателям.

Эмануэле Чизи (EmanueleCisi, 1964 г.) – выдающийся итальянский саксофонист, неоднократно признававшийся лучшим саксофонистом Италии по версии одного из старейших джазовых изданий в мире журнала JazzIt, последний раз в 2016 году. Также является почетным профессором консерватории г. Турин и организатором крупнейшего в Европе Туринского джазового фестиваля. За спиной сеньора Чизи 12 сольных альбомов, последний из которых был выпущен на Нью-Йоркском лейбле Maxjazz, а также более 50 пластинок в качестве сайдмэна. На протяжении 30 лет музыкальной карьеры, Эммануэль Чизи сотрудничал и записывался с такими выдающимися музыкантами, как RonCarter, ClarkTerry, JackMcDuff, JimmyCobb, NatAdderley, JoeChambers, GeorgeCables, AlbertTootieHeat, WalterBooker, KennyWheleer, Sting и многими другими; играл в престижнейших концертных залах и на крупнейших фестивалях Европы, США, Китая, Океании и Южной Америки.

Весной 2016 года маэстро Эмануле Чизи уже посещал Россию с двухнедельным туром, который триумфально прошел в более чем 10 городах России, в т.ч. и в Мурманске, и получил самые лесные отзывы журналистов и любителей джаза. Как и прежде, итальянского гостя будут сопровождать известные джазмэны: Наталья Скворцова – фортепиано (Москва), Владимир Кольцов-Крутов – контрабас (Москва), Александр Боженко – барабаны (Ростов-на-Дону).