Эмали Нины Снигур

Нина Антоновна Снигур родилась в г. Кандалакша. После окончания детской художественной школы поступила в Федоскинское училище миниатюрной живописи на отделение «Ростовская финифть», где получила специальность художника росписи по эмали. В 1980-1982 г. работала на фабрике «Ростовская финифть». В 1985-1990 г. работала преподавателем художественного отделения в Школе искусств г. Пограничный, Приморского края. С 1990 г. по 1994 г. работала гравером в г. Хмельницкий (Украина). С 1994 по 1996 г. вела кружок «Керамика» в Детско-юношеском центре «Ровесник», в г. Кандалакша. С 1996 г. работает в городском выставочном зале, занимается организацией выставок.



«Финифть» – это роспись по эмали. Работа пишется на металлической основе, огнеупорными красками на основе окислов металлов. После обжига при температуре 900 градусов получается стекловидный сплав, прочный и стойкий к любым внешним воздействиям. Миниатюры исполняются на медных пластинах разных форм. Эта старинная техника первоначально использовалась для того, чтобы создавать религиозные произведения (иконы, складни, и т.д.).

Сюжеты для своих работ автор черпает из окружающего мира. Находит в Кандалакше интересные уголки и делает зарисовки, обдумывая детали будущей композиции. Потом переносит идею на эмаль.

Автор считает, что самые важные работы в её творчестве - это 20 икон, некоторые из которых находятся под открытым небом, над входами в храмы или на обетных крестах в городах Мурманск, Кандалакша, Полярные Зори, Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), селе Варзуга, посёлках Белое море, Зеленоборский, Алакуртти и на острове Шалим, расположенном в Ура-Губе, Баренцева моря.

В экспозицию выставки вошли произведения, созданные автором в разные годы.





