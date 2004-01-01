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Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье

Норвежская выставка, разработанная Музеем Варангера

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События: Выставки.

Посетители выставки увидят 24 плаката, содержащих фотографии Эллисиф Вессель и сопровождающий их текст. В них представлена информация о повседневной жизни жителей, общественном развитии и культурном многообразии региона. Тексты выставки представлены на норвежском, русском и английском языках.

Фотоколлекция Эллисиф Вессель представляет собой уникальный документальный материал в приграничных районах Норвегии, России и Финляндии рубежа XIX-XX вв. Ретроспектива на жизнь в приграничье в то далекое время содействует пониманию развития российско-норвежских отношений в приграничных регионах в настоящее время.

Краеведческий музей
c 15 мая по 12 июня
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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