Профессиональный диджей с потрясающим чувством стиля и отточенным мастерством в 7 небе!

Ограничения: 21+

Ellis Sexton – постоянный гость как закрытых мероприятий премиум-класса, так и глобальных фестивалей («ЦЕХ» в Петербурге и Москве, «Вспышка», «День Молодежи»(Radio Record), где на одной площадке неоднократно выступала с Tiesto. Она – единственная девушка-DJ в лайн-апе фестиваля SENSATION RUSSIA 2009/2010/2011. Хедлайнер «Олимп фест сочи 2015г.», «Kurgan best fest» 20014/2015г.

Ellis Sexton – не только яркая, сексуальная, завораживающая своей красотой девушка, но и профессиональный диджей с потрясающим чувством стиля и отточенным мастерством. Элеонора – резидент успешного инфо проекта «Бешеная сушка», участница и финалистка реалити шоу проекта «ИНСТАГРАМЩИЦЫ».