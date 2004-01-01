Элина Кахла – финский исследователь, специалист по русской культуре, доктор философии, профессиональный переводчик с русского на финский язык. Ею были переведены произведения Евгения Водолазкина, Людмилы Улицкой и других российских авторов. Ранее Элина Кахла возглавляла «Институт Финляндии» в Санкт-Петербурге, сейчас занимается вопросами взаимодействия общества, церкви и государства, ведет научно-исследовательскую работу в этой области, является главным редактором финского журнала «Ikonimaalari» («Иконописец»).

На лекции автор расскажет о пути развития Финляндской православной церкви с 1918 по 2019 годы на Севере, финской истории Свято-Троицкого Трифонова Печенгского монастыря, культе новых русских святых и сохранении исторической памяти.