Елена Яковлева

Её имя не нуждается в представлении – нет такого человека, который ни разу не видел бы её киноролей (от знаменитой «Интердевочки» до многосерийной «Каменской»)…

Когда же встал вопрос о том, как обозначить встречу со зрителями, Елена сказала: «Если хотите узнать о том, что я люблю - приходите!»

Актриса расскажет о себе, своих ролях в театре и в кино, встречах в жизни и на сцене, вспомнит смешные истории на сцене и съемочной площадке. И, поверьте, такого доверительного рассказа, такого трепетного отношения ко встрече со зрителями Вы больше не встретите ни у кого. Только у Елены Яковлевой!