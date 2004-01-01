«Электрофорез» — дуэт эстетствующих интеллектуалов, ставший одним из самых примечательных явлений на петербургской (и не только) сцене последнего времени. Минималистичный электропоп, резкий танцевальный синтетический панк, шаги в сторону техно — куда бы ни двигалась группа, неизменным остаётся одно — это эксцентричная и интригующая лирика. Фигура на андеграундной российской сцене более, чем заметная. Это регулярно доказывают слова в адрес группы от зарубежных коллег и прессы.

Многие уже наслышаны о том, что на песню «Эшафот» сделали ремикс калифорнийцы Xiu Xiu, а Уэсли Эйсолд из Cold Cave не смог не отметить экстраординарность дуэта.

«Электрофорез» постоянно становится объектом внимания СМИ – «Афиша», «Метрополь», «WOS» и несметное количество молодых интернет-изданий не раз писали о группе, чья музыка ускользает от каких бы то ни было границ и точных формулировок.

В общем, кто знает, где ещё отметятся «Электрофорез», в любом случае ты сможешь сказать любому, что видел их вживую, да ещё и на самом необычном концерте!