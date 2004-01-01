Эксперименты с магнитами
Интерактивная программа для детей
Интерактивная программа для детей
Для всех, кто любит прийти пораньше – воскресные эксперименты в Фокусе!
Как сделать гигантский компас? Как раскрутить спиннер, не касаясь его руками? Как пострелять из пушки Гаусса? Это и многое другое вы сможете узнать, посетив нашу интерактивную программу!
Запись на мероприятия в группе ВК
Для детей младше 7 лет желательно присутствие взрослого.
Стоимость программы входит в стоимость билета на посещение музея.
Справки по телефону: 780-540