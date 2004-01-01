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Эксперименты с магнитами

Интерактивная программа для детей

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События: Мастер-класс, Экскурсии.

Для всех, кто любит прийти пораньше – воскресные эксперименты в Фокусе!

Как сделать гигантский компас? Как раскрутить спиннер, не касаясь его руками? Как пострелять из пушки Гаусса? Это и многое другое вы сможете узнать, посетив нашу интерактивную программу!

Запись на мероприятия в группе ВК

Для детей младше 7 лет желательно присутствие взрослого.





Фокус
29 октября
12:00
Цены

Стоимость программы входит в стоимость билета на посещение музея. 

Справки по телефону: 780-540

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