Эксперименты с магнитами

Для всех, кто любит прийти пораньше – воскресные эксперименты в Фокусе!

Как сделать гигантский компас? Как раскрутить спиннер, не касаясь его руками? Как пострелять из пушки Гаусса? Это и многое другое вы сможете узнать, посетив нашу интерактивную программу!

Запись на мероприятия в группе ВК

Для детей младше 7 лет желательно присутствие взрослого.









