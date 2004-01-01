Экология природы - экология души

2017 год объявлен в России Годом экологии. Еще раньше, 1 августа 2015 года Владимир Путин обозначил еще одну тематику 2017 года, назвав его Годом особо охраняемых природных территорий.

Все это сделано для того, чтобы привлечь внимание граждан к проблемам окружающей среды, обезопасить существующие экосистемы, сохранить многообразие биологических видов, придать новый импульс работе по экологической модернизации предприятий, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, очистке территорий, подвергшихся загрязнению.

На выставке представлены статьи из журналов, которые отражают различные стороны научной и практической деятельности человека по от­ношению к природной среде. Все они направлены на побуждение общества к экологически грамотному поведению, которое должно стать стилем его жизни. Ряд журналов, таких как: «Экология и промышленность России», «Природа и человек - XXI век», «Наука и Техника», «Наука в России», «Экология и жизнь», «Огонек», «География» и многие другие, публикуя материалы на тему экологии, бьют в набат, говоря о надвигающейся катастрофе. Предупреждают всех, что в необратимо переродившейся окружающей среде обитания отсидеться в бункере или спастись в мифическом Ноевом ковчеге не удастся.

Хочется верить, что экологическое образование будет способствовать тому, что человечество станет стремиться не к уничтожению, а к расширению и умножению природных богатств.