Эклектика города

В экспозиции будут представлены пейзажи города в исполнении мурманских художников из коллекции Алексея Макарова.

На выставке зрители увидят работы Виктории Зубицкой, Татьяны Ковалёвой, Николая Ковалёва, Николая Морозова, Виталия Бубенцова, Анатолия Шаковца, Анастасии Берёзы, Никиты Ковалёва и других.