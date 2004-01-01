Эклектика города
Выставка из коллекции Алексея Макарова
Выставка из коллекции Алексея Макарова
В экспозиции будут представлены пейзажи города в исполнении мурманских художников из коллекции Алексея Макарова.
На выставке зрители увидят работы Виктории Зубицкой, Татьяны Ковалёвой, Николая Ковалёва, Николая Морозова, Виталия Бубенцова, Анатолия Шаковца, Анастасии Берёзы, Никиты Ковалёва и других.
Выставка мурманского художника Всеволода Кузнецова
Выставка произведений Елены Разумовой из собрания музея