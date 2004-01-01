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Эклектика города

Выставка из коллекции Алексея Макарова

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События: Выставки.

В экспозиции будут представлены пейзажи города в исполнении мурманских художников из коллекции Алексея Макарова.

На выставке зрители увидят работы Виктории Зубицкой, Татьяны Ковалёвой, Николая Ковалёва, Николая Морозова, Виталия Бубенцова, Анатолия Шаковца, Анастасии Берёзы, Никиты Ковалёва и других.

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