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Екатерина Николаевна Коркина

Творческий вечер саамской поэтессы и сказочницы

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События: Встреча, Творческие вечера.

Екатерина Николаевна - продолжательница рода двух семей оленеводов, проживавших на берегу реки Вороньей. Она окончила библиотечное отделение Калининградского культурно-просветительского училища, заочно Мурманский педагогический институт. Прекрасно владея саамским языком, Екатерина Николаевна передавала свои знания молодому поколению сначала в школе, а затем в интернате, где работала преподавателем. В авторском содружестве с Александрой Антоновой и Октябриной Вороновой они подготовили учебник саамского языка.

Екатерина Николаевна – самобытная саамская поэтесса, автор двух книг: сборника саамских стихов для детей «Чуррпа-Уррпа» и сборника саамских сказок и стихов «Поющий ветер тундры». На встрече с читателями Екатерина Николаевна расскажет о своем творчестве, прочитает свои поэтические и прозаические произведения. 

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

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