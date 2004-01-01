Екатерина Николаевна Коркина

Екатерина Николаевна - продолжательница рода двух семей оленеводов, проживавших на берегу реки Вороньей. Она окончила библиотечное отделение Калининградского культурно-просветительского училища, заочно Мурманский педагогический институт. Прекрасно владея саамским языком, Екатерина Николаевна передавала свои знания молодому поколению сначала в школе, а затем в интернате, где работала преподавателем. В авторском содружестве с Александрой Антоновой и Октябриной Вороновой они подготовили учебник саамского языка.

Екатерина Николаевна – самобытная саамская поэтесса, автор двух книг: сборника саамских стихов для детей «Чуррпа-Уррпа» и сборника саамских сказок и стихов «Поющий ветер тундры». На встрече с читателями Екатерина Николаевна расскажет о своем творчестве, прочитает свои поэтические и прозаические произведения.