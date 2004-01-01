В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» открылась выставка-конкурса детского рисунка «Эхо памяти. 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье».

Конкурс был организован АО «АтомЭнергоСбыт» и проходил с 18 октября по 30 ноября 2019 года. К участию были приглашены учащиеся общеобразовательных учреждений, художественных школ Мурманской области в возрасте от 7 до 14 лет. Юным художникам предлагалось в любой изобразительной технике раскрыть тему обороны родного Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Всего на конкурс было предоставлено 60 художественных работ. Жюри выделило четыре номинации: «Лица героев», «Они приближали Победу», «Сожжены, но не сломлены», «Эхо памяти».

В экспозиции музея гости увидят около 30 работ юных художников. В ходе торжественного открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса рисунка.