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Эхо памяти

Выставка детского рисунка, посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

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События: Выставки.

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» открылась выставка-конкурса детского рисунка «Эхо памяти. 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье».

Конкурс был организован АО «АтомЭнергоСбыт» и проходил с 18 октября по 30 ноября 2019 года. К участию были приглашены учащиеся общеобразовательных учреждений, художественных школ Мурманской области в возрасте от 7 до 14 лет. Юным художникам предлагалось в любой изобразительной технике раскрыть тему обороны родного Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Всего на конкурс было предоставлено 60 художественных работ. Жюри выделило четыре номинации: «Лица героев», «Они приближали Победу», «Сожжены, но не сломлены», «Эхо памяти».

В экспозиции музея гости увидят около 30 работ юных художников. В ходе торжественного открытия выставки состоится церемония награждения победителей конкурса рисунка.

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