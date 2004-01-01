Ограничения: 16+

Они мужчины. Их трое. И они знакомы с детства. Жизнь каждого идет своим чередом, но однажды, пытаясь разобраться в ситуации одного из них, они все обнаруживают свои собственные проблемы. Через иронию и слезы, через эгоистическое ощущение себя в этом большом мире, через психологический тренинг и фильмы Альмодовара, через смех и физкультуру они пытаются обозначить путь к завоеванию женщины, к мужской дружбе и ответственности и , конечно, к любви.

Этот спектакль дает уникальную возможность услышать откровения мужчин на грани...

В главных ролях: Владислав Котлярский, Александр Бобров, Владимир Фекленко.