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Эгоисты

Спектакль по пьесе финского драматурга Мики Мюллюахо в исполнении звёзд телесериалов 

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Они мужчины. Их трое. И они знакомы с детства. Жизнь каждого идет своим чередом, но однажды, пытаясь разобраться в ситуации одного из них, они все обнаруживают свои собственные проблемы. Через иронию и слезы, через эгоистическое ощущение себя в этом большом мире, через психологический тренинг и фильмы Альмодовара, через смех и физкультуру они пытаются обозначить путь к завоеванию женщины, к мужской дружбе и ответственности и , конечно, к любви.

Этот спектакль дает уникальную возможность услышать откровения мужчин на грани...

В главных ролях: Владислав Котлярский, Александр Бобров, Владимир Фекленко.

ДК им. С.М. Кирова
9 октября
19:00
Цены

Информация по телефону: 707-807

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