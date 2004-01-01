Его слава воссияла на века

«Не рождены мы на обиду Мамаю…» – с этими словами московский князь Дмитрий Иванович повел русские войска на Куликово поле и навеки стал Дмитрием Донским. С тех пор это имя неразрывно связано с национальной гордостью, с борьбой за свободу и независимость. Хотя причислен к лику российских святых он был только в 1988 году, народное почитание началось сразу после смерти князя. Уже в XV в. было создано жизнеописание – «Слово о житии и преставлении великого князя Димитрия Ивановича, царя Русского».

В «Сказании о Мамаевом побоище» даже дано описание его внешности: «Бяше же сам крепок зело и мужествен, и телом велик и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело, брадою же и власом черен, и взором же дивен зело». А на иконах и стенописи древних храмов можно найти изображения человека средних лет, русоволосого, с бородой округлой формы. Такая изобразительная традиция преобладает и до наших дней.

На выставке представлены репродукции изображений Дмитрия Донского из источников разных времен. Иконы, фрески, академические живописные полотна – каждый художник видел героя по-своему. Кроме репродукций, на выставке представлены издания о жизни князя, такие, как книга Юрия Лощица «Дмитрий Донской, князь благоверный», вышедшая в знаменитой серии ЖЗЛ, уникальный альбом «Русская религиозная живопись», посвященный редкому в XX веке направлению русского искусства и другие интересные материалы.