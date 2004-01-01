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Эфирные масла и звуки

Насладитесь ароматом масел эталонного качества, в сопровождении живого звучания тибетских поющих чаш и варганов

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События: Встреча.

Специалисты салона-магазина «АромаМир» и студии резонанса «Экозвук» познакомят  с удивительными возможностями, которые открывают человеку арома- и звукотерапия. Эфирные масла и звуки – мощные инструменты для исцеления и гармонии, подаренные нам самой природой. Участники встречи смогут вдохнуть аромат масел эталонного качества, в сопровождении живого звучания тибетских поющих чаш и варганов! 

Цены

Информация по телефону: 45-08-58

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