Эдуард Мане

Эдуард (Эдуар) Мане – французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма. На выставке представлена факсимильная репродукция работы Эдуарда Мане «В саду виллы в Бельвю» из собрания музея.

В конце жизни Мане испытал желание писать картины на открытом воздухе, таким способом, которым “черты лица героев таяли в колебаниях атмосферы”. В 1880 году художник провёл лето в Бельвю, в предместьях Парижа, где он арендовал дом и написал несколько картин на пленэре в саду.

Оригинал работы находится в частном собрании Е.Г. Бюрле г. Цюрих, Швейцария.