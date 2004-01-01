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ДЖОЗЗИ

Концерт талантливого музыканта и рэпера в Мурманске

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События: Концерты.

ДЖОЗЗИ – артист, который вошёл в верхние строчки ТОП чартов iTunes, а его треки звучат на всех танцполах Cтраны!

Впервые вышел на сцену в 2007 году, положив начало своему творчеству. Но заявил о себе он уже в Москве, когда записал совместный трек «Закрываю Глаза» с дуэтом HammAli & Navai. В 2017 году становится победителем фестиваля «Провода 2017 Москва».

Чуть позднее, в марте 2018 представляет свой сольный сингл «Твои Глаза». Премьера трека состоялась на канале ТНТ MUSIC, а официальное видео в последствии попало в ротацию канала RUSSIAN MUSIC BOX.

В мае 2018 дебютировал на сцене крупного музыкального фестиваля в Лужниках – HIP-HOP MAY DAY 2018. В июне 2018 на лейбле Effective Records вышел первый сольный ЕР BARBY.

И теперь Банда Джоззи готова устроить в Мурманске горячую презентацию нового альбома!

Okean Hall
11 мая
20:00
Цены

Первые 100 билетов на танцпол – 900 р.
Билет за столик у сцены – 1500 р.

Купить электронный билет

Вся информация по телефону: 209-447

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