ДЖОЗЗИ – артист, который вошёл в верхние строчки ТОП чартов iTunes, а его треки звучат на всех танцполах Cтраны!

Впервые вышел на сцену в 2007 году, положив начало своему творчеству. Но заявил о себе он уже в Москве, когда записал совместный трек «Закрываю Глаза» с дуэтом HammAli & Navai. В 2017 году становится победителем фестиваля «Провода 2017 Москва».

Чуть позднее, в марте 2018 представляет свой сольный сингл «Твои Глаза». Премьера трека состоялась на канале ТНТ MUSIC, а официальное видео в последствии попало в ротацию канала RUSSIAN MUSIC BOX.

В мае 2018 дебютировал на сцене крупного музыкального фестиваля в Лужниках – HIP-HOP MAY DAY 2018. В июне 2018 на лейбле Effective Records вышел первый сольный ЕР BARBY.

И теперь Банда Джоззи готова устроить в Мурманске горячую презентацию нового альбома!