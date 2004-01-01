Ограничения: 18+

Тебе везли их из-за бугра, они доставались по блату. Икона стиля, тренд, легенда. В них ты впервые встал на скейт, сломал первый джойстик от NES и подавился шматом Bubble gum-а. В левом кармане − питомец из поднебесной, в правом − кассета с Beastie Boys и КиШ-ом на стороне «B» . И если для одних джинсы − это слим-фиты с подворотами, то для тебя − ностальгический хук в зрелое сердечко. И мы точно знаем, что тебе сейчас нужно!

Джинсы вернулись, бро, с полными карманами той самой эпохи. «Кама лэди» в твой «ракамакафо» − всю ночь из дек самые сочные хиты MTV и палёных «Golden collection», club-mix'ы с содовой и без, барное безумие «как в старые добрые» и, естественно, газоны, куда зеленее чем сейчас. Сексуальные нимфы go-go (18+ конечно, алё, закон!), бешеный мэшап-рэйв, джинсовый мош — короче, тотальный полярный лис в лучших традициях Че.

Пришедшим во всём джинсовом − плюшки от Чердака даром.

Не пропусти лучший флэш-бэк этой весны!