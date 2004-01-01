Джейми Девис

Алексей Черемизов – джазовый пианист, яркий представитель петербургского мейнстрима, «техничный и грамотный партнёр». Выступает со многими российскими и зарубежными музыкантами, является руководителем ансамбля. Обладая не только музыкальным талантом, но и талантом организатора, подготовил для Филармонии джазовой музыки целый ряд проектов с участием джазовых музыкантов из США и Франции. Среди этих музыкантов - Гейл Петтис, Шарон Кларк, Жан-Лу Ланьон, Сибель Кесе, Билл Сакстон и многие другие. Последние несколько лет в качестве лидера активно гастролирует по России с проектами, в которых принимают участие зарубежные солисты.



В каждом джазовом поколении есть певец, являющий собой музыкальную доминанту, имя которого у всех на устах. Jamie Davis (Джейми Дэвис) находится в пантеоне великих джаз-вокалистов, прославленный своим талантом и глубоким мягким баритоном. Джейми делил сцену с легендами джаза: Пэтти Остин, Тони Беннетт, Джордж Бенсон, оркестром Каунта Бейси, Розмари Клуни, Джимми Кобб, и Билли Кобхэм, Вайклифф Гордон, Плаз Джонсон, Джимми Хит и Джон Хэнди. Голос Дэвиса был назван "шоколадным баритоном" сэром Майклом Паркинсоном, арбитром важного международного джаз фестиваля, после совместного выступления Джейми с оркестром Би-Би-Си в Лондоне 2007 года. Дэвис концертирует в США и в Европе, участвует во всех престижных международных фестивалях.



Аудитории представляется редкая возможность увидеть большой талант, который пока ещё не стал недостижимой звездой, в той прекрасной стадии творческого пути, когда собственный стиль уже сформирован, но ещё не превратился в клише. Дэвис, в отличие от многих «концептуальных» вокалистов, – это классическое «лицо джаза» - привлекательный внешне человек с бархатным голосом, умеющий одеться и подать себя так, как это делали в лучших фешенебельных залах золотых времён джаза.