Джером Дэвид Сэлинджер и Эдгар Аллан По

В январе выставка посвящена двум писателям – классикам Джерому Дэвиду Сэлинджеру и Эдгару Аллану По.

Писательская карьера Сэлинджера началась с публикации коротких рассказов в нью-йоркских журналах. Его первый рассказ «Молодые люди» был опубликован в 1940 году. А спустя одиннадцать лет Сэлинджер выпустил свой единственный роман «Над пропастью во ржи», который встретил дружное одобрение критики, и до сих пор сохраняет популярность.

Эдгар Аллан По - американский писатель, поэт, литературный критик и редактор. Наибольшую известность получили его «мрачные» рассказы. Творчество Эдгара По способствовало появлению жанра научной фантастики. Он был одним из первых американских писателей, сделавших новеллу основной формой своего творчества. За двадцать лет творческой деятельности Эдгар По написал две повести, две поэмы, одну пьесу, около семидесяти рассказов, пятьдесят стихотворений и десять эссе.

Все самые лучшие произведения этих выдающихся писателей можно увидеть на выставке.