«Джазовые портреты Стиви Уандера» – новая программа Олега Бутмана, созданная в сотворчестве с его супругой, яркой пианисткой, певицей и выдающимся аранжировщиком, Натальей Смирновой-Бутман. Любимые , хорошо знакомые всем мелодии, яркие солисты, необычные решения, свежие аранжировки, большой заряд энергии - неотъемлемые составляющие этого проекта. На счету у творческого тандема Бутман-Смирнова уже 4 альбома.

Олег Бутман – знаменитый российский барабанщик, композитор и продюсер. Начал свой профессиональный путь в Ленинграде, в Музыкальном колледже им. Мусоргского. В конце восьмидесятых музыкант сотрудничал со многими рок-музыкантами, участниками легендарного Ленинградского рок-клуба. Но любовь к джазу перетянула на свою сторону, и вслед за старшим братом Игорем Бутманом, Олег продолжил изучение джазового мастерства в знаменитом бостонском Berklee College of Music.

Наталья Смирнова-Бутман начала свою джазовую карьеру в Краснодаре в биг-бэнде Георгия Гараняна, затем покорила за 3 года Санкт-Петербург и переехала в Москву. Эксцентричная манера игры, мощная энергетика и в то же время лирический пианизм - необыкновенное сочетание, которое нашло себя в этой удивительной, хрупкой девушке. Помимо мастерского владения фортепиано публика приятно открывает для себя еще и красивый прозрачный голос, который увлекает в сладострастную волну музыкальной эйфории.



В программе прозвучат хиты Стиви:

«I just call to say I love you» , «Isn't she lovely», «Too High», «Smile please», «Vision», «Too shy to say», «Supperstition», «Sir Duke», «Overjoyed», «I can’t help it»

«Джазовые Портреты Стиви Уандера» – это цельная , концептуальная программа, доступная слушателю с любыми вкусами и приоритетами.

Состав:

Олег Бутман (барабаны)

Наталья Смирнова-Бутман (вокал,рояль)

Павел Протасов (контрабас)

Павел Скорняков (саксофон)