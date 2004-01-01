134040

Джазовые Портреты Стиви Уандера

Выступление квартета Олега Бутмана

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

«Джазовые портреты Стиви Уандера» – новая программа Олега Бутмана, созданная в сотворчестве с его супругой, яркой пианисткой, певицей и выдающимся аранжировщиком, Натальей Смирновой-Бутман. Любимые , хорошо знакомые всем мелодии, яркие солисты, необычные решения, свежие аранжировки, большой заряд энергии - неотъемлемые составляющие этого проекта. На счету у творческого тандема Бутман-Смирнова уже 4 альбома.

Олег Бутман – знаменитый российский барабанщик, композитор и продюсер. Начал свой профессиональный путь в Ленинграде, в Музыкальном колледже им. Мусоргского. В конце восьмидесятых музыкант сотрудничал со многими рок-музыкантами, участниками легендарного Ленинградского рок-клуба. Но любовь к джазу перетянула на свою сторону, и вслед за старшим братом Игорем Бутманом, Олег продолжил изучение джазового мастерства в знаменитом бостонском Berklee College of Music.

Наталья Смирнова-Бутман начала свою джазовую карьеру в Краснодаре в биг-бэнде Георгия Гараняна, затем покорила за 3 года Санкт-Петербург и переехала в Москву. Эксцентричная манера игры, мощная энергетика и в то же время лирический пианизм - необыкновенное сочетание, которое нашло себя в этой удивительной, хрупкой девушке. Помимо мастерского владения фортепиано публика приятно открывает для себя еще и красивый прозрачный голос, который увлекает в сладострастную волну музыкальной эйфории.

В программе прозвучат хиты Стиви:
«I just call to say I love you» , «Isn't she lovely», «Too High», «Smile please», «Vision», «Too shy to say», «Supperstition», «Sir Duke», «Overjoyed», «I can’t help it» 

«Джазовые Портреты Стиви Уандера» – это цельная , концептуальная программа, доступная слушателю с любыми вкусами и приоритетами.

Состав:

Олег Бутман (барабаны)
Наталья Смирнова-Бутман (вокал,рояль)
Павел Протасов (контрабас)
Павел Скорняков (саксофон)

Филармония
15 октября
17:00
Цены

400-800 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?