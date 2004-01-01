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Джазовые диалоги с духовым органом

Праздничный концерт к 8 марта 

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События: Концерты.

Николай Куликов (гитара)  выпускник РАМ им. Гнесиных, лауреат 1й премии на Всероссийском открытом конкурсе молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону. Участник многих джаз-фестивалей в России, Европе и странах Скандинавии (где многократно гастролировал и записывался). В США проходил «джазовую» стажировку по программе «Open World», выступал на крупнейшем фестивале The Lionel Hampton Jazz Festival, совместно музицировал с Claudio Roditi (труба), Benny Green (ф-но), John Clayton (контрабас), Clayton Cameron и Jeff Hamilton (барабаны).

В Москве, помимо собственных музыкальных проектов, сотрудничает со многими выдающимися российскими джазовыми музыкантами.

Хосе Морян (вокал, перкуссия)  «восходящая звезда» Московской джазовой сцены, яркий представитель «cоул-джазовой» школы, для которой характерно как умение «жёстко» ритмично свинговать, так и красиво преподнести слушателям запоминающиеся мелодии. «Изюминкой» Хосе можно назвать тот факт, что он ещё и профессиональный джазовый/фанковый барабанщик.

Один из интереснейших джазовых музыкантов Москвы,
Владимир Нестеренко – пианист, органист и флейтист с широким спектром музыкальных интересов и идей.
Профессиональную джазовую деятельность начал во время учёбы в Академии им. Гнесиных, где учился у проф. (В.Л.Кудри)(флейта) и проф.И.М.Бриля (ф-но).

Участник и лауреат многих джазовых конкурсов и фестивалей, на которых выступает и как лидер собственных ансамблей, и в качестве сайдмена. («Джаз в саду Эрмитаж», «Усадьба-Джаз», «Свинг белых ночей» (сПб), «Jazz May» (Пенза), «Джаз над Байкалом» (Иркутск) и т.д.

В разные годы входил в состав ансамблей «Зелёная Волна» Александра Осейчука, «Каданс-Миллениум» Германа Лукьянова, «Russian Jazz Messengers» Валерия Пономарёва, принимал участие в музыкально-сценических перформансах Владимира Чекасина, гастролировал в дуэте с Даниилом Крамером, играл с Сергеем Гурбелошвили, Вагифом Садыховым и т.д.

В качестве сайдмена играл и гастролировал со многими американскими и европейскими джазовыми мастерами, среди которых Грегори Портер, Дидье Локвуд, Фрэнк Лейси, Збигнев Намысловский, Майлз Гриффит, Пьотр Войташик, Стив Слейгл, Джей Ди Уолтер, Джо Форд и многие другие.

С 2003 года занимается преподавательской деятельностью- в московском Институте Современного Искусства и в Российской Академии Музыки им. Гнесиных.

В 2005 г. прошёл 2х-недельную стажировку по программе «Open World» в New School University (Нью-Йорк, США), в ходе которой принимал участие в концертах в нью-йоркских клубах, в том числе – в легендарном Blue Note, где играл совместно с такими мэтрами джаза, как Clark Terry, Jimmy Heath, Kenny Barron.

Выпущено два диска с авторской музыкой и аранжировками Владимира Нестеренко – «ZeliБоп» (2009) и «Органология» (2012) – первая запись органного джазового трио в советско-российской дискографии. 

В настоящее время в основном выступает в формате органного трио c программой собственной музыки участников трио, написанной на грани джаза, рока и классической музыки.

В последние годы был осуществлён ряд проектов – «посвящений» великим джазменам прошлых лет – контрабасисту и композитору Чарлзу Мингусу (секстет), Биллу Эвансу (трио), Джимми Смиту (орг.трио).

В мае 2015 выступил с сольным концертом на духовом органе в рамках фестиваля «Jazz May» (г.Пенза).

Творческое кредо Владимира: с одной стороны – постоянный поиск новых, нестандартных идей и музыкальных решений на стыке стилей и жанров, с другой- глубочайшее уважение к джазовым «корням», опора на богатейшие традиции джаза и академической музыки.

Филармония
8 марта
17:00
Цены

500-700 р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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