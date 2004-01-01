Джазовый квартет Макса Ионата

Ограничения: 12+

В последние 10 лет Макс Ионата считается одним из крупнейших итальянских саксофонистов на современной международной джазовой арене. Как бэнд-лидер и сайдмэн, Макс Ионата учувствовал в записи более чем 70 альбомов с ведущими джазовыми музыкантами планеты, как в США, так и Европе и получил признание по обе стороны океана. Макс постоянный резидент наиболее известных в мире джаз-клубов и международных фестивалей. Успел поработать с величайшими музыкантами, такими, как: Робин Юбенкс, Рувим Роджерс, Кларенс Пенн, Ленни Уайт, Билли Харт, Элвин Квин, Джо Лок, Энн Дюкро, Стив Гроссман, Майк Штерн, Боб Минтзер, Боб Франсешини, Хирам Баллок, Джоэл Фрам, Майлз Гриффит, Энтони Пинсиотти, Джон Коухерд, Джон Бенитес, Дино Пиана, Роберто Гатто, Дадо Морони, Стефано Ди Баттиста и многими другими.

Макс успел побывать практически на всех континентах, неоднократно выступал в Японии, Китае, Нидерландах, Англии, Франции, Польше, Испании, Португалии, Сербии, Швейцарии, Дании, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Перу и Соединенных Штатах.

Среди его международных наград: премия «Massimo Urbani» за игру на деревянных духовых инструментах, 2000; победа на национальном итальянском джазовом конкурсе «Baronissi», 2000, приз зрительских симпатий на международном конкурсе во Франции «Tramplin Jazz D'Avignon», 2002, награда "JAZZIT AWARD" – лучший итальянский тенор-саксофонист, 2012, 2013 годов. Популярный журнал Jazzlife посвятил ему огромную статью-интервью в специальном выпуске "Jazz horn 2010", обращаясь к Максу, как к "саксофонисту, открывшему новые границы в джазе".

С 15 по 30 апреля маэстро намерен впервые посетить Россию с концертами.

Состав квартета:

Max Ionata– тенор-саксофон

Наталья Скворцова – фортепиано

Marco Piccirillo– контрабас

Александр Боженко – барабаны