Джазовый концерт

Мурманская областная научная библиотека приглашает любителей «живой» музыки на концерт юных дарований, которые учатся в 3-й музыкальной школе г. Мурманска. В исполнении Эльвиры Гафаровой (скрипка), Егора Козина (акустическая гитара), Сабрины Агаевой (синтезатор) прозвучат известные джазовые композиции. Даниил Пролейчик и Илья Лебедев порадуют гостей уверенным исполнением блюзов. Концертмейстер Вячеслав Григорьевич Иващенко.

В программе:

Hello, Dolly!

The Shadow of Your Smile

Autumn Leaves

Stambul

Memory

Yesterday

Ob-la-di, Ob-la-da

Вокал Dream a little dream of me

Блюз

Блюз