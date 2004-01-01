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Джазовый концерт

Концерт учащихся 3-й музыкальной школы г. Мурманска

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События: Концерты.

Мурманская областная научная библиотека приглашает любителей «живой» музыки на концерт юных дарований, которые учатся в 3-й музыкальной школе г. Мурманска. В исполнении Эльвиры Гафаровой (скрипка), Егора Козина (акустическая гитара), Сабрины Агаевой (синтезатор) прозвучат известные джазовые композиции. Даниил Пролейчик и Илья  Лебедев порадуют гостей уверенным исполнением блюзов. Концертмейстер Вячеслав Григорьевич Иващенко.

В программе:

Hello, Dolly!
The Shadow of Your Smile
Autumn Leaves
Stambul 
Memory
Yesterday
Ob-la-di, Ob-la-da
Вокал Dream a little dream of me 
Блюз
Блюз

Цены

Вход свободный

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