Джазовый концерт
Концерт учащихся 3-й музыкальной школы г. Мурманска
Концерт учащихся 3-й музыкальной школы г. Мурманска
Мурманская областная научная библиотека приглашает любителей «живой» музыки на концерт юных дарований, которые учатся в 3-й музыкальной школе г. Мурманска. В исполнении Эльвиры Гафаровой (скрипка), Егора Козина (акустическая гитара), Сабрины Агаевой (синтезатор) прозвучат известные джазовые композиции. Даниил Пролейчик и Илья Лебедев порадуют гостей уверенным исполнением блюзов. Концертмейстер Вячеслав Григорьевич Иващенко.
В программе:
Hello, Dolly!
The Shadow of Your Smile
Autumn Leaves
Stambul
Memory
Yesterday
Ob-la-di, Ob-la-da
Вокал Dream a little dream of me
Блюз
Блюз
Вход свободный
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