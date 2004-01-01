Джазовое сияние

Вадим Эйленкриг – труба

Иван Фармаковский – рояль

Армен Мкртычян – бас-гитара

Константин Сафьянов – саксофон

Саша Машин - ударные

Вадим Эйленкриг — российский трубач, педагог, ведущий телеканала «Культура», продюсер, Заслуженный артист Республики Татарстан. Обладатель премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1» (2018) Автор четырех сольных альбомов. Лидер рейтингов iTunes. В 2006 году участвовал в концерте «Джаз плюс классика» в нью-йоркском зале Rose Hall.В 2008 году стал лауреатом Второго Международного чимкентского джазового фестиваля (Казахстан). В 2009 году Вадим вместе с шоуменом Тимуром Родригесом создал джазовый проект The Jazz Hooligunz. С 2016 года художественный руководитель Фестиваля татарской песни «Ветер Перемен» (г. Казань).В декабре 2017 года в рамках празднования 100-летия джаза в России Вадим и технологическая лаборатория Creaited Labs создали и представили в рамках фестиваля Wild Turkey Jazz первую в мире нейроджазовую композицию. В презентации этой композиции приняли участие Soweto Kinch и Nick West.С 2019 года Художественный руководитель фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом». Ведущий шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура» (2013), соведущий и руководитель оркестра в шоу «Танцы со звездами» на т/к «Россия-1» (2016), с 2018 года по настоящее время ведущий авторской музыкальной программы «Клуб Шаболовка, 37» на т/к «Культура».Ежегодный член жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Заведующий кафедрой джазовой музыки факультета мировой музыкальной культуры Государственной классической академии имени Маймонида.

Иван Фармаковский – один из самых известных пианистов в российском джазе, музыку которого западные критики сравнивают с работами великого художника Василия Кандинского. Выпускник эстрадно-джазового отделения ГМУ им. Гнесиных (класс профессора И. М. Бриля) и РАМ им. Гнесиных. Автор трёх альбомов, два из которых записаны в Нью-Йорке с ведущими американскими джазовыми музыкантами. Более чем за двадцать лет творческой карьеры Иван выступал вместе с такими всемирно известными мэтрами, как Бенни Голсон, Кёртис Фуллер, Уинтон Марсалис, Джек ДеДжонетт, Крисчен МакБрайд, Билл Эванс, Ренди Брекер, Крейг Хэнди, Джин Джексон, Эрик Мариенталь, Эл Джеро и многими другими.«Фармаковский вырисовывает свои композиции в геометрические узоры и насыщенные образы, которые сливаются в поток звуков. Это делает его альбом „Next To The Shadow“ сродни кинофильму, в котором кадры единичных нот сменяются строем вибрирующего звукового шквала». Сьюзан Франсес, JazzTimes.

Константин Сафьянов признан одним из лучших саксофонистов России, первым альт-саксофоном биг-бэнда Игоря Баумана. Участник московского коллектива Simply Band, Jazz Dance Orchestra, A-trio. Константин Сафьянов стажировался в США, выступает на европейских фестивалях в составе квартета Hallgeir Pedersen.