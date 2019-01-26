Джаз и опера

Итальянская опера и джаз. Еще недавно многие назвали бы такое сочетание сомнительным, но не после того, как за дело взялись титулованные итальянские музыканты — выдающаяся оперная дива и любимая ученица маэстро Пласидо Доминго Chiara Osella и известное трио джазовых виртуозов Accordi Disaccordi.

Изящные краски и новые необычные формы, драма и театр встречаются с ритмами свинга и многообразием джазовой импровизации. Музыканты взяли лучшее от обоих жанров и соединили в уникальную сценическую магию, которой уже насладились тысячи поклонников этих коллективов. Если вы без ума настоящей итальянской оперы, а ваше сердце бьется в ритмах джаза, то вы нашли свое идеальное сочетание!