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Джаз и опера

Джазовое агентствор Виктора Радзинского представляют ученицу Пласидо Доминго -  Chiara Osella и  трио Accordi Disaccordi

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События: Концерты.

Итальянская опера и джаз. Еще недавно многие назвали бы такое сочетание сомнительным, но не после того, как за дело взялись титулованные итальянские музыканты — выдающаяся оперная дива и любимая ученица маэстро Пласидо Доминго Chiara Osella и известное трио джазовых виртуозов Accordi Disaccordi. 

Изящные краски и новые необычные формы, драма и театр встречаются с ритмами свинга и многообразием джазовой импровизации. Музыканты взяли лучшее от обоих жанров и соединили в уникальную сценическую магию, которой уже насладились тысячи поклонников этих коллективов. Если вы без ума настоящей итальянской оперы, а ваше сердце бьется в ритмах джаза, то вы нашли свое идеальное сочетание!

Филармония
26 января 2019
17:00

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