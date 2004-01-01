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Дюймовочка

Музыкальная история по мотивам сказки Андерсена

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События: Концерты.

Состав ансамбля «Романтики»:

Людмила Лаврентьева (сопрано)

Андрей Макаров (баритон)

Елена Тимофеева (фортепиано)

Елена Харинова (флейта)

Светлана Китаева (домра альт)

Елена Гусева (домра)

Ведущая  музыковед Светлана Бобрицкая

Слайд-шоу  Екатерина Бобрицкая

Филармония
14 мая
14:00
Цены

150 р.

Касса филармонии: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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