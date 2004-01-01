Дюймовочка
Музыкальная история по мотивам сказки Андерсена
Музыкальная история по мотивам сказки Андерсена
Состав ансамбля «Романтики»:
Людмила Лаврентьева (сопрано)
Андрей Макаров (баритон)
Елена Тимофеева (фортепиано)
Елена Харинова (флейта)
Светлана Китаева (домра альт)
Елена Гусева (домра)
Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая
Слайд-шоу – Екатерина Бобрицкая
150 р.
Касса филармонии: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
Концерт в рамках тура по родному краю артиста
Традиционная культурно-художественная акция