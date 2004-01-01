Дюймовочка
Музыкальный спектакль для детей
Музыкальный спектакль для детей
Друзья, приглашаем вас на театрализованное представление! Юных зрителей ждет яркий, музыкальный спектакль от театральной труппы из Петербурга, а еще веселые игры с аниматорами, аквагрим и фотосессия! Но на этом сюрпризы не заканчиваются! В честь Дня рождения любимой кофейни "White Rabbit" мы приготовили сладкий сюрприз всем гостям!
800 р.
Подробная информация по телефону: (8152) 55-77-77
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