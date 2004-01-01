Дюймовочка
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена
Мало кто знает, что в далекие времена сказки были не просто развлечением для детей, а настоящим напутствием перед сложной жизненной дорогой для маленького человека! В "Дюймовочке" Андерсен наделил свою «Лизу размером с пальчик» непростой судьбой и маленькими подвигами.
На сцене Мурманского театра кукол вы увидите настоящее чудо! Спектакль "Дюймовочка" поразит вас своей необычностью, яркостью и душевной теплотой. В сказке использованы элементы на уровне современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы! Все это позволит увидеть спектакль с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира.
Музыкальная, яркая и лирично-смешная сказка понравится не только детям, но и взрослым!
Режиссер-постановщик: Светлана Озерская
Композитор: Пётр Макаров
Художник-постановщик: Андрей Запорожский
Художник-аниматор: Юрий Мокиенко
Хореограф: Светлана Вакуленко
В спектакле заняты: Татьяна Смирнова, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Песнева, Елизавета Досаева, Екатерина Дмитриева
Возраст: 5+.
Продолжительность: 50 минут.
300 р.
Психологическая комедия положений, которая построена на остроумных диалогах.
Без пяти минут брошенная жена решается вступить в схватку за своего мужа и любыми способами попытаться вернуть его в семью...