Мало кто знает, что в далекие времена сказки были не просто развлечением для детей, а настоящим напутствием перед сложной жизненной дорогой для маленького человека! В "Дюймовочке" Андерсен наделил свою «Лизу размером с пальчик» непростой судьбой и маленькими подвигами.

На сцене Мурманского театра кукол вы увидите настоящее чудо! Спектакль "Дюймовочка" поразит вас своей необычностью, яркостью и душевной теплотой. В сказке использованы элементы на уровне современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы! Все это позволит увидеть спектакль с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира.

Музыкальная, яркая и лирично-смешная сказка понравится не только детям, но и взрослым!

Режиссер-постановщик: Светлана Озерская

Композитор: Пётр Макаров

Художник-постановщик: Андрей Запорожский

Художник-аниматор: Юрий Мокиенко

Хореограф: Светлана Вакуленко

В спектакле заняты: Татьяна Смирнова, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Песнева, Елизавета Досаева, Екатерина Дмитриева

Возраст: 5+.

Продолжительность: 50 минут.