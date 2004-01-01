Дыхание зимы
Мастер-класс по новогодней флористике
Мастер-класс по новогодней флористике
Хотите создать зимнюю сказку своими руками?
В чудесный воскресный вечер Вас ждет творчество, ароматный чай и вкусные угощения!
Расписание:
17:00
Зимняя композиция со свечой, которая украсит новогодний стол. В составе будут различные хвойные, блестящие веточки, шарики и натуральный декор.
19:30
Нарядный зимний венок, который будем собрать из различных хвойных веточек, украшать блестящим декором и натуральными элементами.
Погрузитесь с нами в атмосферу творчества и доброго новогоднего волшебства!
Для записи на МК необходима 100% предоплата.
3000 - 3500 р.
Дополнительная информация по телефону: 45-28-73