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Дыхание зимы

Мастер-класс по новогодней флористике 

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События: Мастер-класс, Новый год.

Хотите создать зимнюю сказку своими руками? 

В чудесный воскресный вечер Вас ждет творчество, ароматный чай и вкусные угощения!

Расписание:

17:00

Зимняя композиция со свечой, которая украсит новогодний стол. В составе будут различные хвойные, блестящие веточки, шарики и натуральный декор.

19:30
Нарядный зимний венок, который будем собрать из различных хвойных веточек, украшать блестящим декором и натуральными элементами.

Погрузитесь с нами в атмосферу творчества и доброго новогоднего волшебства!

Для записи на МК необходима 100% предоплата. 

Чердак
24 декабря
17:00 (3000 р.)
19:30 (3500 р.)
Цены

3000 - 3500 р.

Дополнительная информация по телефону: 45-28-73

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