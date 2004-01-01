Дыхание зимы

Хотите создать зимнюю сказку своими руками?

В чудесный воскресный вечер Вас ждет творчество, ароматный чай и вкусные угощения!

Расписание:

17:00

Зимняя композиция со свечой, которая украсит новогодний стол. В составе будут различные хвойные, блестящие веточки, шарики и натуральный декор.

19:30

Нарядный зимний венок, который будем собрать из различных хвойных веточек, украшать блестящим декором и натуральными элементами.

Погрузитесь с нами в атмосферу творчества и доброго новогоднего волшебства!

Для записи на МК необходима 100% предоплата.