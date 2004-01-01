Дыхание Севера

Свежий воздух, умеренная физическая активность, чувство покоренной вершины, лучи уходящего до января солнца, чай с пирогом в атмосферной беседке на вершине!

Гора Лисья – самая высока точка в окрестностях Мурманска, ее высота – 423 метра. Ходят упорные слухи, что с вершины в хорошую погоду видно место, где Кольский залив выходит в Баренцево море. В любом случае – вид с горы завораживает и стоит того, что бы достичь вершины. С горы мы увидим Североморск и Мурманск (в ясную погоду), но главное – насладимся чистым зимним воздухом. Утолим свой аппетит на самой вершине горы в уютной беседке с настоящим очагом!

Детали тура:

Выезд в 9:30– мы забираем вас из Мурманска, приезжаем к горе, подгоняем снаряжение – одеваем снегоступы, берем палки и отправляемся на вершину. Любуемся видами, делаем фото. На вершине в беседке нас ждет очаг, горячий чай, перекус. Греемся, делаем фото, начинаем спуск вниз

В районе 13:00 прибываем к подножию горы Лисья.

Что нужно взять с собой:

Личное снаряжение для снегоступинга такое же, как и для лыжни.

В походе вам точно не обойтись без: