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Дыхание Севера

Прогулка на снегоступах на гору Лисью

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События: Спорт.

Свежий воздух, умеренная физическая активность, чувство покоренной вершины, лучи уходящего до января солнца, чай с пирогом в атмосферной беседке на вершине!

Гора Лисья – самая высока точка в окрестностях Мурманска, ее высота – 423 метра. Ходят упорные слухи, что с вершины в хорошую погоду видно место, где Кольский залив выходит в Баренцево море. В любом случае – вид с горы завораживает и стоит того, что бы достичь вершины. С горы мы увидим Североморск и Мурманск (в ясную погоду), но главное – насладимся чистым зимним воздухом. Утолим свой аппетит на самой вершине горы в уютной беседке с настоящим очагом!

Детали тура:

Выезд в 9:30– мы забираем вас из Мурманска, приезжаем к горе, подгоняем снаряжение – одеваем снегоступы, берем палки и отправляемся на вершину. Любуемся видами, делаем фото. На вершине в беседке нас ждет очаг, горячий чай, перекус. Греемся, делаем фото, начинаем спуск вниз
В районе 13:00 прибываем к подножию горы Лисья.

Что нужно взять с собой:

Личное снаряжение для снегоступинга такое же, как и для лыжни.

В походе вам точно не обойтись без:

  • теплой трекинговой одежды. Выбирайте вещи из легких и не продуваемых материалов, которые хорошо сохраняют тепло. Куртку рекомендуется надеть с капюшоном. Для тех, кто увлекается катанием со склонов - лучше предпочесть одежду для такого катания.
  • обязательны теплые рукавицы или перчатки, шарф (бафф), теплая шапка, закрывающая уши.
  • Лыжная маска.
  • Качественного фотоаппарата. Пейзажи на маршрутах просто сказочные.
Цены

Стоимость: 3250 руб. жителям Мурманской области специальная цена 2500 руб.

Что входит в стоимость:

  • гид-проводник
  • трансфер из Мурманска и обратно
  • чаепитие на вершине
  • аренда снегоступов, палок
  • групповая аптечка

Запись в сообщения группы или по телефону: 8-921-037-09-51

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