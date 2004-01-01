Дыхание Арктики – тепло жизни

21 мая в России отмечается профессиональный праздник – День полярника. Эксперты полагают, что учреждение этой праздничной даты позволит повысить престижность работы в Арктике и Антарктике, а также привлечет к работе в полярных районах высококвалифицированные кадры. Дата для праздника была выбрана неслучайно – в этот день в 1937 году начала свою работу первая научно- исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1» . Решение об организации в Арктике подобной научной станции советским руководством было принято в феврале 1936 года. Начальником всей экспедиции был назначен Отто Шмидт, а руководителем непосредственно полярной станции «Северный полюс-1» – Иван Папанин.

Большой раздел выставки знакомит с историей первых полярных экспедиций, связанных с такими именами как: Георгий Седов, Владимир Русанов, Степан Макаров, Отто Шмидт, Иван Папанин. На выставке можно увидеть издания Главсевморпути и книги из личной библиотеки полярного исследователя Арефа Ивановича Минеева, а также новые издания по освоению Северного морского пути и роли Мурмана в освоении Арктики.

Один из разделов выставки посвящён книгам издательства «Paulsen», состоящих из переизданных после снятия грифа «секретно» дневников известных полярников, исследований современных историков: «Папанинская четверка: взлеты и падения» Юрия Бурлакова, «Враги народа» за Полярным кругом» Сергея Ларькова и др.