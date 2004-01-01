Дьявол носит Prada

Ограничения: 18+

Мода – это игра, правила которой постоянно меняются, но раз уж Вы оказались втянуты в эту игру без правил, имейте в виду, что вам не устоять от пьянящего вдохновения этой ночи. Вас ждет модный музыкальный кураж от Анастасии Веселовой и Владимира Кипко, ошеломляющий танец от Marisse Angels, фотозона в стиле культового фильма. И никакой осенней прохладе не под силу остудить пыл и страсть нашей жаркой вечеринки! В меню ночи позитивный настрой и полная вседозволенность, ведь вокруг исключительно дьявольски привлекательные леди и их чертовски симпатичные спутники!