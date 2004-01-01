Двойной Weekend

«Международный день финансиста» и «Rock and kraft» уже в эти выходные!

Ограничения: 18+

8 сентября – «Международный день финансиста»

Паб собирает брокеров, аналитиков, банкиров и просто тех кто любит позитивные финансовые результаты!

Хватит считать бабло, пора отдохнуть! Танцуем и поём до утра!

9 сентября – «Rock and kraft»

Фестиваль вкусного пенного, крафтовое мясо и добротная рок-музыка! Только в эту ночь мегабургеры SALE! Настоящий Rockband, где именно ты станешь звездой!