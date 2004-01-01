Двойной Weekend
«Международный день финансиста» и «Rock and kraft» уже в эти выходные!
8 сентября – «Международный день финансиста»
Паб собирает брокеров, аналитиков, банкиров и просто тех кто любит позитивные финансовые результаты!
Хватит считать бабло, пора отдохнуть! Танцуем и поём до утра!
9 сентября – «Rock and kraft»
Фестиваль вкусного пенного, крафтовое мясо и добротная рок-музыка! Только в эту ночь мегабургеры SALE! Настоящий Rockband, где именно ты станешь звездой!
Бронь столов по телефону: 45-24-95