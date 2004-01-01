Вячеслав Александрович Смоленский живет в поселке Раякоски Мурманской области. Он частый участник международных и российских фотоконкурсов и фотовыставок, обладатель многочисленных дипломов и наград. Долгое время Вячеслав Александрович обучал секретам фотомастерства ребят в школьной фотостудии «Лапландия». В библиотеке выставки Вячеслава Смоленского уже проходили и всегда вызывали большой интерес у посетителей.

Пересматривая свой фотоархив, Вячеслав Александрович обнаружил, что снимки, на которых изображены два объекта, попадаются довольно часто. Это его заинтересовало и фотохудожник решил внимательнее их рассмотреть. После тщательного отбора осталось 100 работ, 24 из которых представлено на выставке «Двое».

На фотографиях изображены «… влюбленные пары, не только привлекательные особы, но и люди с животными, или просто животные или вовсе неодушевленные предметы. Главное, что их на снимках двое, они дополняют друг друга или вступают друг с другом в диалог» – поясняет автор.

Фотоработы Вячеслава Смоленского дарят хорошее настроение, радостные эмоции, побуждают присмотреться внимательнее к окружающим нас людям и предметам.