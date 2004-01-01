Двое в лифте, не считая текилы

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Праздник, 8 марта …

Двое мужчин спешат к своим любимым женщинам с цветами и подарками…но случается непредвиденное обстоятельство…Оба оказываются запертыми в элитном лифте, элитного дома! Воля случая или превратность судьбы?! Один мужчина-импозантный, респектабельный, в дорогом костюме, с чемоданом и роскошным букетом роз…

Второй мужчина, тусовочной внешности, в майке с черепом, кожаной куртке, с пакетом из продуктового супермаркета и дешевым букетом фиалок… Они такие разные, но «что» же общего между этими людьми? Или «кто»?! …Вечер, праздник в самом разгаре, лифт застрял, диспетчер не отвечает, цветы вянут, но у кого-то есть бутылка текилы... История о том, как двое незнакомых и не похожих друг на друга мужчин, в процессе общения выясняют, что едут поздравлять одну и ту же женщину… Что им остаётся делать в такой экстремальной ситуации? Начать отмечать самый женский праздник в мужской компании друг друга?

Попытаться выбраться из лифта и дозвониться до диспетчера? Или же выяснить, кого из них избранница любит больше? Вот об этом наш спектакль! Море юмора, надрывание животов и боль в щеках от смеха гарантируем!

Режиссер: Игорь Мочалов

В ролях: Денис Матросов, Петр Красилов