Клуб «Белозор» основан в 1997 году на базе Государственного учреждения культуры «Мурманский областной Центр художественных ремёсел». В 2007 году клубу было присвоено почётное звание "Народный самодеятельный коллектив".

Бессменный руководитель клуба — Кривошеева Людмила Ивановна.

Клуб объединяет мастериц разного возраста и профессий: медработников, педагогов, инженеров, экономистов, а также пенсионеров и домохозяек. Члены клуба - постоянные участники городских, областных, всероссийских и международных проектов, выставок и фестивалей.

Все произведения, представленные на выставке «Души прекрасные порывы...», выполнены из растений, которые обработаны и высушены специальным способом.

Место проведения выставки: г. Мурманск, пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).