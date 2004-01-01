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Души прекрасные порывы...

Выставка, посвященная 20-летию народного самодеятельного коллектива ГОАУК «МОХМ» клуба «Белозор»

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События: Выставки.

Клуб «Белозор» основан в 1997 году на базе Государственного учреждения культуры «Мурманский областной Центр художественных ремёсел». В 2007 году клубу было присвоено почётное звание "Народный самодеятельный коллектив".
Бессменный руководитель клуба — Кривошеева Людмила Ивановна.
Клуб объединяет мастериц разного возраста и профессий: медработников, педагогов, инженеров, экономистов, а также пенсионеров и домохозяек. Члены клуба - постоянные участники городских, областных, всероссийских и международных проектов, выставок и фестивалей.

Все произведения, представленные на выставке «Души прекрасные порывы...», выполнены из растений, которые обработаны и высушены специальным способом.

Место проведения выставки: г. Мурманск, пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж). 

AZIMUT
c 3 марта по 3 апреля
Цены

Вход свободный

Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86 

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