Души прекрасные порывы...
Выставка, посвященная 20-летию народного самодеятельного коллектива ГОАУК «МОХМ» клуба «Белозор»
Выставка, посвященная 20-летию народного самодеятельного коллектива ГОАУК «МОХМ» клуба «Белозор»
Клуб «Белозор» основан в 1997 году на базе Государственного учреждения культуры «Мурманский областной Центр художественных ремёсел». В 2007 году клубу было присвоено почётное звание "Народный самодеятельный коллектив".
Бессменный руководитель клуба — Кривошеева Людмила Ивановна.
Клуб объединяет мастериц разного возраста и профессий: медработников, педагогов, инженеров, экономистов, а также пенсионеров и домохозяек. Члены клуба - постоянные участники городских, областных, всероссийских и международных проектов, выставок и фестивалей.
Все произведения, представленные на выставке «Души прекрасные порывы...», выполнены из растений, которые обработаны и высушены специальным способом.
Место проведения выставки: г. Мурманск, пр. Ленина, 82 (отель «Арктика», 2 этаж).
Вход свободный
Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86
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