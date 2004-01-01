Душа рисованной страны

Художник-мультипликатор Вячеслав Котеночкин по праву носит звание «русского Диснея». Увлечение рисованием и, по его собственному признанию, «легкомысленная фамилия» привели его в анимацию.

В 1947 году Котеночкин окончил курсы мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм» и начал работать на студии сначала художником-мультипликатором, а затем художником-постановщиком. С 1962 года — режиссёр. Он принимал участие в создании многих любимых и сегодня мультфильмов, но слава пришла к нему в 1969 году с первым выпуском «Ну погоди!».

На выставке представлены книги и статьи, которые знакомят с жизнью и творчеством «советского Диснея», а также видеокассеты и диски с записями лучших мультфильмов режиссера.

В 1999 году вышла книга воспоминаний мультипликатора «Ну, Котеночкин, погоди!». Эта книга и для детей, и для взрослых. В ней рассказывается об истории отечественного мультипликационного кино, завоевавшего уважение и признание во все мире. Вы узнаете и о многих мультфильмах, в создании которых участвовал Вячеслав Михайлович и как начинающий художник-мультипликатор и как режиссер.