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Душа

Персональная выставка композиций из кожи Николая Комарова

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События: Выставки.

Самодеятельный художник Николай Комаров родился в посёлке Первоавгустовский Курской области. На протяжении жизни его увлекали живопись, графика, гобелен, пирография и скульптура. Около двух лет назад его заинтересовала техника изготовления композиций из кожи. В роли идейного вдохновителя выступил московский художник-инсталлятор Андрей Коробейников, основным направлением деятельности которого как раз и является создание объёмных картин из натуральной кожи. 

Николай черпает вдохновение для своих работ в литературном творчестве, кинематографе, но признаётся, что его вдохновение и его душа - это семья.

Объемные композиции из кожи создаются автором посредством придания кусочкам кожи какой-либо определённой формы. Это лепестки и листья цветов, фигуры людей и животных, музыкальные инструменты. В планах у автора создание большой работы, посвящённой красоте нашей северной природы.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22

Цены

Вход свободный

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