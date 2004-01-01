Самодеятельный художник Николай Комаров родился в посёлке Первоавгустовский Курской области. На протяжении жизни его увлекали живопись, графика, гобелен, пирография и скульптура. Около двух лет назад его заинтересовала техника изготовления композиций из кожи. В роли идейного вдохновителя выступил московский художник-инсталлятор Андрей Коробейников, основным направлением деятельности которого как раз и является создание объёмных картин из натуральной кожи.

Николай черпает вдохновение для своих работ в литературном творчестве, кинематографе, но признаётся, что его вдохновение и его душа - это семья.

Объемные композиции из кожи создаются автором посредством придания кусочкам кожи какой-либо определённой формы. Это лепестки и листья цветов, фигуры людей и животных, музыкальные инструменты. В планах у автора создание большой работы, посвящённой красоте нашей северной природы.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22