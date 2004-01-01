На книжной выставке «Духовное единство Севера и Юга России» представлены издания, рассказывающие о природных, исторических, культурных и архитектурных памятниках Крыма.

Книга Александра Андреева и Максима Андреева «Крым великолепный. Книга для путешественников» впервые собрала под одним переплетом уникальные материалы об этом удивительном полуострове. В красочное издание Татьяны Калинко «Легенды и мифы Крыма» вошли известные легенды, позволяющие читателю познакомиться с многочисленными памятниками материальной и духовной культуры Крыма. Бесконечно долгая и многообразная история Севастополя раскрывается в книгах Владимира Шигина «Севастополь. Город русской славы», Клавдии Лукашевич «Оборона Севастополя и его славные защитники», Евгения Тарле «Морские победы».

Особый раздел экспозиции составляют книги крымских литераторов. Эти книги были переданы в фонд Областной научной библиотеке представителями духовно-культурной экспедиции «Крымский мост», которая прошла по маршруту Севастополь – Москва – Мурманск – Севастополь с 25 ноября по 2 декабря 2018 года.

Несомненный интерес представляют альбомы: «Священный образ Тавриды: православные святыни Крыма в изобразительном искусстве», «Свято-Климентовский мужской монастырь», «Монастырь святого Владимира в Херсонесе». Любителей художественного слова ждет встреча с книгами членов севастопольской писательской организации – поэтами и прозаиками Татьяной Ворониной, Виталием Фесенко, Николаем Ильченко, Татьяной Шороховой, Ириной Поливцевой.